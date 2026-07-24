実業家の堀江貴文氏らがチェアマンを務めるYouTubeの経営エンターテインメント番組『REAL VALUE』。毎回、経営者による熱い議論が交わされるが、同番組のMCを務める元フジテレビアナウンサーの渡邊渚に “異変” が見られるようだ。渡邊は、2025年2月から同番組のMCを務めている。ただ、7月21日、堀江氏が実業家・桑田龍征氏のYouTubeチャンネルに出演した際、渡邊に関する不安な近況を語ったのだ。「堀江氏は『渚さんもね、こ