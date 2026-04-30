阪急デリカが運営する『阪急ベーカリー』は、2026年5月1日から、北海道の魅力をパンで楽しむ期間限定フェア「北海道ぱん日和」を開催する。毎年人気の商品に加え、新作も登場し、バリエーション豊かなラインアップを揃えた。※記事中の価格はいずれも税込表記。【「北海道ぱん日和」フェアメニューの画像はこちら】◆ちくわパン価格:持ち帰り281円･店内飲食286円ツナサラダを詰めたちくわを、ふんわりとした食感の生地で包んだ。噛