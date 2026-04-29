レトロ遺産を掘り返す山下メロ氏記憶の扉のドアボーイ・山下メロです。記憶の底に埋没しがちな平成時代の遺産を今週も掘り返していきましょう。【写真】今週のレトロ遺産！さて、平成といえばサザエさんとバカボンのパパを無許可で合体させたサザエボンの訴訟などを経て、著作権意識が是正された時代と言えます。そんな中でキューピーにも合体商品があったことをご存じでしょうか。キューピーは1900年代初頭にアメリカの漫画家ロー