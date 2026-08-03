日本サッカー協会は7月23日の理事会で、森保一監督が来年1月のアジア杯まで指揮を執ることを正式に決定。大会後は2028年ロス五輪を目指すU-21代表を率いる大岩剛監督がA代表を兼務するかたちで引き継ぐという。「異例の"半年契約"です。たとえアジア杯で優勝しても、森保監督は勇退するという前提です。大岩氏を当面は五輪世代の強化に集中させ、直近のアジア杯は森保氏で優勝を目指すといいますが、背景には宮本恒靖会長が独自