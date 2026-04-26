―［言論ストロングスタイル］― 安定的な皇位継承に向けた与野党協議が約1年ぶりに再開され、高市早苗首相らが「喫緊の課題」として皇室典範改正を急ぐ意向を示した。政府の前向きな姿勢は歓迎されるが、皇室史研究家の倉山満氏は「皇位継承問題」に関する一部の誤解を指摘する（以下、倉山氏による寄稿）。◆「皇位継承問題」は悠仁殿下の次の世代の話高市早苗首相も森英介衆議院議長も、「今国会で皇室典範改正を実現する」と