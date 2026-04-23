人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が21日、オフィシャルブログを更新。これまでの投稿が累計約１万7800記事にのぼることを明かし、約18年にわたるブログ活動への思いをつづった。 この日、「アメブロを今後も続けさせてもらえますように…！」と題してブログを更新した桃。絵文字を交えながら「久しぶりのサイバーエージェントさんへ！」と切り出し、アメブロを始めたことをきっかけ