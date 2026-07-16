地元開催の1966年W杯を制した「サッカーの母国」イングランドの選手もサポーターも、残り5分まで「60年ぶりとなる決勝進出」の瞬間を夢見心地で待ちわびていたハズだったが……。【もっと読む】メッシ2アシストでアルゼンチン大逆転！「おとり役」で導いた2大会連続のW杯決勝試合は開始直後から大会連覇を狙うアルゼンチンがハイプレスとファウルぎりぎりのラフプレーを駆使。イングランドは点取り屋のFWケイン（バイエルン