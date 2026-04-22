元AKB48・タレントの西野未姫が20日、オフィシャルブログを更新。ファンイベント当日の私服コーデを公開した。 お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と西野は2022年に結婚。31歳差夫婦としても注目を集めており、ブログでは家族の日常を飾らない言葉で発信し、幅広い支持を集めている。 また、2024年10月17日に第１子となる長女・にこりちゃんを出産し、2026年１月４日に第２子妊娠を報告。２月６日に自身のYouTubeチャンネルにて