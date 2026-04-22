第２子妊娠中･西野未姫、ファンイベで魅せた私服コーデショット
元AKB48・タレントの西野未姫が20日、オフィシャルブログを更新。ファンイベント当日の私服コーデを公開した。
お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と西野は2022年に結婚。31歳差夫婦としても注目を集めており、ブログでは家族の日常を飾らない言葉で発信し、幅広い支持を集めている。
また、2024年10月17日に第１子となる長女・にこりちゃんを出産し、2026年１月４日に第２子妊娠を報告。２月６日に自身のYouTubeチャンネルにて第２子の性別を男の子と発表している。
「2026/04/20」と題してブログを更新した西野は、「ファンイベントの日の私服」とつづり、黒のワンピースにデニムジャケットを合わせたコーディネートの全身ショットを複数枚の写真を披露。
着用アイテムについても明かしており、アウターは「FURFUR」、ワンピースは「GU」、シューズは「オニツカタイガー」と紹介。会場には“HAPPY BIRTHDAY”のガーランドやカラフルな風船が飾られており、大きなピンクの花束を手にした姿も披露し、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「いつも可愛い未姫ちゃん」「もう臨月近いのかな？」「転ばないようにね」などの声が寄せられている。
お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と西野は2022年に結婚。31歳差夫婦としても注目を集めており、ブログでは家族の日常を飾らない言葉で発信し、幅広い支持を集めている。
また、2024年10月17日に第１子となる長女・にこりちゃんを出産し、2026年１月４日に第２子妊娠を報告。２月６日に自身のYouTubeチャンネルにて第２子の性別を男の子と発表している。
着用アイテムについても明かしており、アウターは「FURFUR」、ワンピースは「GU」、シューズは「オニツカタイガー」と紹介。会場には“HAPPY BIRTHDAY”のガーランドやカラフルな風船が飾られており、大きなピンクの花束を手にした姿も披露し、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「いつも可愛い未姫ちゃん」「もう臨月近いのかな？」「転ばないようにね」などの声が寄せられている。