お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱が20日、オフィシャルブログを更新。１歳の愛娘・にこりちゃんと過ごした公園での様子を公開し、ファンから反響を呼んでいる。 この日、「にっこりにこにこ」と題してブログを更新した山本は、「保育園お休みだったので 公園公園」と愛娘と公園で過ごしたことを報告。 ストロー付きの飲み物を手にする愛娘の姿などとともに「はいどーぞ」と差し出す様子や夢中で飲む姿を見せるなど、微笑まし