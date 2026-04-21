新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA」オリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』を４月28日（火）夜10時より放送開始。初回放送に先駆けて４月21日（火）昼12時より、参加前の女性３人の心境や植草氏との個別面談の様子をお届けする先行映像『婚活美女３人に「頭の中、お花畑ね」"はじめての植草"で絶句』（以下、#０）を公開。また、本番組の主題歌が３人組ユニット・ケラケラの『スターラブレイ