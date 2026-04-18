■エンタメ性の強化にお薦め ロングドライブやアウトドアアクティビティの休息拠点としてハイエースの車内で過ごす機会が多いなら、ぜひエンタメ性を高めておきたい。 【画像】ハイエースのエンタメ性向上アイテムに注目！ データシステムのTV-KITは、車載のカーナビで走行中に同乗者がテレビを視聴できるようにするアイテム。目的地の変更や立ち寄りポイントを追加したいときには同乗者がナビ操