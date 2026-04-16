お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博が14日、オフィシャルブログを更新。タレントの松本明子を見舞ったことを報告した。 この日、「松本明子ねぇさんのお見舞い！」と題してブログを更新した東は、「ニュースを聞いてびっくり」と切り出し、松本が60歳の誕生日を前に骨折し手術を受けたことに驚いた心境を明かした。 “本厄”で“大殺界”だという松本は、病院で還暦を迎えるも「骨折なので上半身は全然元気」と近況を報告し、松本