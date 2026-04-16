東貴博、入院中の松本明子をお見舞い、お見舞いの品は…
お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博が14日、オフィシャルブログを更新。タレントの松本明子を見舞ったことを報告した。
この日、「松本明子ねぇさんのお見舞い！」と題してブログを更新した東は、「ニュースを聞いてびっくり」と切り出し、松本が60歳の誕生日を前に骨折し手術を受けたことに驚いた心境を明かした。
“本厄”で“大殺界”だという松本は、病院で還暦を迎えるも「骨折なので上半身は全然元気」と近況を報告し、松本との２ショットを公開。
多くの人がお見舞いに訪れていると聞き、「お見舞いの品を何にしよう？」と悩んだ末、「AKKO 60」、「左足関節脱臼骨折」、キスマークがデザインされた東オリジナルトートバッグを用意。「60歳の思い出に骨折のことも忘れぬよう」と還暦の記念と今回の出来事を刻んだユニークなアイテムとなっていて、「家族の分も」と用意。
東は「とてもとても喜んでくださった」と反応をつづり、東オリジナルトートバッグを笑顔でもつ松本の姿とともに「一日も早いご回復を！」とエールを送った。
この投稿にファンから「足の骨折だなんてお辛いでしょうね」「オリジナルトートバッグ。これは誰とも被りませんね」「いい記念になると思います(笑)」「早く回復されますように」「松本さんといい、小堺さんといい、思わず『寄る年波には』という言葉が頭を過ぎります」などの声が寄せられている。
この日、「松本明子ねぇさんのお見舞い！」と題してブログを更新した東は、「ニュースを聞いてびっくり」と切り出し、松本が60歳の誕生日を前に骨折し手術を受けたことに驚いた心境を明かした。
“本厄”で“大殺界”だという松本は、病院で還暦を迎えるも「骨折なので上半身は全然元気」と近況を報告し、松本との２ショットを公開。
東は「とてもとても喜んでくださった」と反応をつづり、東オリジナルトートバッグを笑顔でもつ松本の姿とともに「一日も早いご回復を！」とエールを送った。
この投稿にファンから「足の骨折だなんてお辛いでしょうね」「オリジナルトートバッグ。これは誰とも被りませんね」「いい記念になると思います(笑)」「早く回復されますように」「松本さんといい、小堺さんといい、思わず『寄る年波には』という言葉が頭を過ぎります」などの声が寄せられている。