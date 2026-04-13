元横浜DeNAベイスターズの監督のアレックス・ラミレスの妻・美保さんが11日、オフィシャルブログを更新。子どもたちの入学・入園を報告し、慌ただしい日々を振り返った。 美保さんは、ラミレス氏と2015年４月に結婚。ダウン症であることを公表している10歳の長男・剣持（けんじ）くん、８歳の次男・寿凛（じゅり）くん、６歳の長女・莉明（りあ）ちゃん、３歳の三男・杏気（あんげ）くんを出産し、４人の子どもを育てている。 こ