新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、４月11日（土）に開局10周年を迎え、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。その番組内の企画にて『「チャンスの時間」ノブの好感度を下げておこう30時間フェスver.』を放送した。 『「チャンスの時間」ノブの好感度を下げておこう30時間フェスver.』は、ノブが不祥事を起こす前に、上がりすぎた好感度をあらかじめ下げて不測の事態に備える『チャンスの時間』の人気企画。大悟