2025年11月にパーキンソン病を公表し、「しぶとく生きる」をモットーにしている歌手の美川憲一が11日、オフィシャルブログを更新。テレビ朝日系『徹子の部屋』 （4月13日 午後１時）への出演を告知した。 この日、“スタッフ投稿”として更新されたブログ。「先日、収録いたしました『徹子の部屋』が、４月13日（月）13:00〜テレビ朝日にて放送されます」と報告し、 「ぜひご覧くださいませ」と呼びかけた。 鮮やかなブルーの衣