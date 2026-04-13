新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、４月11日（土）に開局10周年を迎え、同日午後３時から特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。その通し企画として、特別チャンネル「30時間限界突破フェス２ コムドットch」にて『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば１億円！』を4月11日（土）に生放送した。『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば１億円！』は、５人組動画クリエイター・コムドットが最大１億円の賞金をかけ