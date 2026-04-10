任期満了に伴う西川町長選挙は12日が投開票日です。前回4年前と同じ顔ぶれとなった選挙戦も終盤に入り、各候補の訴えにも熱が入っています。西川町長選に立候補したのは、いずれも無所属で届け出順に現職で2期目を目指す菅野大志さん（47）と、新人で元東北労働金庫県本部長の大泉敏男さん（71）です。再選を狙う菅野さんは9日、町北西部の山あいにある岩根沢地区で個人演説会に臨みました。訴えるのは、国の補助金を積極的に活用