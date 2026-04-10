任期満了に伴う西川町長選挙は12日が投開票日です。前回4年前と同じ顔ぶれとなった選挙戦も終盤に入り、各候補の訴えにも熱が入っています。



西川町長選に立候補したのは、いずれも無所属で届け出順に現職で2期目を目指す菅野大志さん（47）と、新人で元東北労働金庫県本部長の大泉敏男さん（71）です。

再選を狙う菅野さんは9日、町北西部の山あいにある岩根沢地区で個人演説会に臨みました。訴えるのは、国の補助金を積極的に活用した政策など1期4年の実績です。





無・現 菅野大志さん（47）「今までだったら3戸のために浄水施設を設置する1000万円を使うかと言うと中々難しいのではないかとできない議論になっていた。でも、なんとか職員がみんな頑張ってくれてしっかり確保できた。今までできなかったことを普通だと思わないでこれから町に頼んでみるか、というような西川町を作りたい。やればできるじゃないかというような行政に変えていきたい」「前回としか比較できないがだいぶ多くの方が外に出て応援をもらっていると感じる」一方、初当選を目指す大泉さんは9日夜、町中心部の睦合地区で個人演説会に臨みました。訴えるのは「お金の流れの透明化」です。国の補助金についてはー。無・新 大泉敏男さん（71）「60億円が90億円になった、30億円が増えたと言われているがしかし皆さん、自分の生活が良くなった実感がありますか？私が目指すのは優しい町づくりです。高齢者が住み続けられる町。そして、子育てをするときに様々な不安を無くす、そういう町づくり」「日に日に主張に対する理解が広まってきていると選挙カーで回りながら感じている」一方、今回の選挙で大きな争点となっているのは現職・菅野さんによる町職員へのパワーハラスメント問題です。無・現 菅野大志さん（47）「私もこの4年間、良いことも、残念ながら悪いこともありました。しかし、その反省の上に立ってもう一度町長を担わせていただこうと」無・新 大泉敏男さん（71）「民間だとセクハラやパワハラをしたら即刻辞任する時代。町長はそういうことパワハラをしても辞任しない。菅野さんは、パワハラの再発防止策として自身も含めたコンプライアンス研修の実施などを掲げています。また、今回の選挙戦では街頭演説を行わず、1日4か所ほど個人演説会を開き、支持を訴えています。一方、大泉さんは条例を制定し、被害者が生まれない仕組みを作るとしています。選挙戦では、1日あたり5か所ほど回って街頭演説を重ね、夜には個人演説会を開き、批判票の取り込みを図っています。無・現 菅野大志さん（47）「私としてはしっかり反省した上で町政を任せていただけるのかどうかということで私を信じてもらいたい。今までの成果を評価してもらいたい」無・新 大泉敏男さん（71）「また選挙で選ばれれば全部なかったかのようになる。今回の選挙はパワハラを許さないという町民の意志を信じたい」西川町長選は12日投開票で行われ、両候補者は11日、最後の訴えを繰り広げます。町の有権者数は4月6日現在、3913人です。