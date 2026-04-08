春からお弁当づくりがスタートした方も多いのでは。高校生の娘のお弁当づくりが3年目に入ったというのは、整理収納コンサルタントのESSEフレンズエディター・奥田明子さん（50代）。理想のアイテムを探してたどり着いたのが3つのKEYUCA（ケユカ）のアイテムでした。ここでは、2年間使ってみてよかったポイントと、今年新しく買いたしたものをご紹介します。1：横長サイズの弁当箱。通学バッグに入れてもすっきり通学バッグに持って