＜夫の子が金クレ＞再婚夫と初婚の私。前妻の子が突然家まで来て「金で償ってほしい！」【前編まんが】
私（ナミ、40代）は夫（トキオ、40代）と息子（リョウ、中1）との3人暮らし。夫には前妻（サキ、40代）との間に息子（ルイ、高3）が1人います。前妻の不貞行為が原因で離婚した夫は、私と再婚しました。私は初婚です。ルイくんの希望で親権が前妻になり、夫は養育費を支払い続けています。専業主婦だった前妻は離婚後仕事を始めたそうですが、収入はあまり多くありません。そのこともあり、夫はルイくんの塾代なども支払っています。
リョウの通う学校は、私と父の母校です。リョウが進学先に母校を希望していると知って喜んだ父が学費を負担してくれています。私と夫の収入でも学費を払えなくはないですが、養育費などの支払いを考えると公立中を選んでいた可能性が高いでしょう。
こうして夫はルイくんに電話して「リョウの学費はナミの両親が払っている」とくり返し伝えたそうですが、ルイくんは「そっちの息子だけ中高一貫校に行くなんてズルい。俺にはその選択肢すらなかった。離婚したお父さんのせいでもあるんだから、金を払って償え」と本当にしつこいようです。
夫と前妻との息子、ルイくんから突然「金をくれ」と言われました。
理由はリョウが中高一貫校に通っているのに、ルイくんが行けなかったのは不公平だから。
ルイくんは息子2人にかかる学費が同じになるよう、不足分のお金を払ってほしいと言い続けます。
しかしリョウの学費は私の両親が負担しているため、ルイくんの言う不平等にあたらないはずです。
夫はその事情を何度も説明しますが、ルイくんは聞く耳を持ちません。
ついにルイくんは突然家まで来てしまったのです。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・みやび
リョウの通う学校は、私と父の母校です。リョウが進学先に母校を希望していると知って喜んだ父が学費を負担してくれています。私と夫の収入でも学費を払えなくはないですが、養育費などの支払いを考えると公立中を選んでいた可能性が高いでしょう。
こうして夫はルイくんに電話して「リョウの学費はナミの両親が払っている」とくり返し伝えたそうですが、ルイくんは「そっちの息子だけ中高一貫校に行くなんてズルい。俺にはその選択肢すらなかった。離婚したお父さんのせいでもあるんだから、金を払って償え」と本当にしつこいようです。
夫と前妻との息子、ルイくんから突然「金をくれ」と言われました。
理由はリョウが中高一貫校に通っているのに、ルイくんが行けなかったのは不公平だから。
ルイくんは息子2人にかかる学費が同じになるよう、不足分のお金を払ってほしいと言い続けます。
しかしリョウの学費は私の両親が負担しているため、ルイくんの言う不平等にあたらないはずです。
夫はその事情を何度も説明しますが、ルイくんは聞く耳を持ちません。
ついにルイくんは突然家まで来てしまったのです。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・みやび