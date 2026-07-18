“アレン様”ことタレント・アレンが18日までに更新されたYouTubeチャンネル「テレ東公式 TV TOKYO」に出演し、驚きの恋人探しを明かす場面があった。「どんな人が好き?」と質問されると、アレン様は「私は人を好きになることはないので。1時間半で交代」とキッパリ。また「相手はどこで探すの?」と聞かれると「Tinderっていうマッチングアプリです」とぶっちゃけた。MC名倉潤が「これ流していいの?」と苦笑すると、アレン