“アレン様”ことタレント・アレンが18日までに更新されたYouTubeチャンネル「テレ東公式 TV TOKYO」に出演し、衝撃の“爆食”生活を明かす場面があった。「海外で日本食を食べる?」という話題になると、アレン様は「めちゃくちゃ大食いです」と返す。そこで「ここ直近はシンガポールばかり行ってるんですけど。1人で30万円ぐらい食べますね。お酒は一切飲まないで」と明かすと、MC名倉潤は「マジで?」と驚きを隠せない様子