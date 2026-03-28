クルマが自転車の右側を通過する際は「十分な間隔」と「安全な速度」が重要に！

2026年4月1日から改正道路交通法が施行され、自転車や特定小型原動機付自転車（いわゆる電動キックボード）などの安全を確保するための新しい交通ルールが追加されます。

具体的には、車道で自転車と自動車（クルマやバイクなど）が同じ方向に進行している際、自動車が自転車の右側を通過する際の通行方法について、次のようなルールが設けられます。

【画像】「ええぇぇ！」 これが自転車で取り締まりされる「違反」です！ 画像を見る（28枚）

自動車等が自転車等の右側を通過する場合（追い越す場合を除く）において、両者の間に十分な間隔がないとき、

・自動車等は、自転車等との「間隔に応じた安全な速度」で進行（道路交通法第18条3項）

・自転車等は、できる限り道路の左側端に寄って通行（道路交通法第18条4項）

しなければいけません。

このルールが追加された背景には、同一方向に進行中の自動車と自転車が接触する事故のうち、自転車の右側面が自動車と接触するケースが増加傾向にあることが挙げられ、2022年はその割合が約53％にまで増加したということです。

つまり、お互いに接触事故が起きないよう、クルマやバイクが自転車の右側を通過するときはしっかりと間隔を空け、自転車も必要以上に車道側に広がって走行しないことが重要です。

また警察庁は自動車の通行方法の目安として、以下のような基準を明示しています。

・自動車等が自転車等の右側を通過するときは、できる限り間隔を空けること。「少なくとも1メートル程度の間隔」を空けることが安全。

・自転車等と1メートル程度の間隔を確保できない場合には、「時速20キロメートルから30キロメートル程度」で運転すること。

これらをまとめると、クルマやバイクが自転車の右横を通行する際には十分なスペースを空けるほか、スペースを確保できないような狭い道ではスピードを落として通行するといった配慮が必要になります。

ただし、上記の数値はあくまで目安です。「十分な間隔」や「間隔に応じた安全な速度」は自動車と自転車の走行状況や道路状況、交通状況などによって変わるため、事故が発生しないような安全運転を心がけましょう。

仮にクルマやバイクといった自動車が上記の「十分な間隔」や「間隔に応じた安全な速度」を守らずに自転車と接触事故を起こすなどした場合、3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金という刑事罰を科される可能性があります。

また刑事罰に至らなかった場合でも、青切符で検挙されると違反点数2点が加算され、普通車で反則金7000円が科されるケースも想定されます。

さらに自転車も道路の左側端に寄って通行する義務があるため、自転車がこのルールを守らないことによって事故が発生した場合などは5万円以下の罰金が科されるほか、青切符で検挙されれば5000円の反則金が科されます。

いずれにせよ、自動車と自転車の双方が事故に注意する意識を持つことが大切です。

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4月1日からは上記の新ルールが追加されるだけでなく、自転車の交通違反にもクルマやバイクなどと同様に青切符制度が導入されます。

なお警察は自転車の交通違反について原則は指導警告とし、悪質・危険な違反行為のみを検挙する方針を示しています。

そのため過剰に取り締まりをおそれる必要はないものとみられますが、自転車ユーザーはこれを契機として、改めて基本的な交通ルールを確認しておきましょう。