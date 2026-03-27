藍住町のショッピングモールで3月27日から、カブトムシなどに触れあえる催しが開かれ、春休みの子どもたちでにぎわってています。（記者）「ゆめタウン徳島には今、こちらの巨大な虫かごが設置されていて、中では世界のカブトムシやクワガタ達と触れ合うことができます」アトラスオオカブトや、ギラファノコギリクワガタ、ギアスゾウカブトなど、こちらでは日本には生息しない13種類が展示されていて、触ったり、手に乗せた