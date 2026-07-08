MCの鈴木福が、好みの顔を明かし峯岸みなみから「結構男なんだよね」と分析されるシーンがあった。【映像】鈴木福が好きな女性の顔（顔と全身姿も）『シャッフルアイランド』は、2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと、島間をメンバーが“シャッフル”しながら