盲目のお笑い芸人・濱田祐太郎さん『R-1ぐらんぷり』第16代王者にして、盲目のピン芸人・濱田祐太郎のコラムが週刊プレイボーイで好評連載中！その名も「盲目のお笑い芸人・濱田祐太郎の『死角からの一撃』」。第17回は、大阪万博で見たロボットに抱いた違和感について。＊＊＊皆さんこんにちは、濱田祐太郎です。目の見えない僕は、行きたい場所があってもひとりで行くのはかなり難しい。そんな僕みたいな人たちのために開