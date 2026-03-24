お笑い芸人・おばたのお兄さんが22日、オフィシャルブログを更新。２歳の息子への思いあふれるエピソードを明かし、反響を呼んでいる。 この日、「息子が喜ぶ顔が見たいから！」と題してブログを更新したおばたは、春分の日を含む３連休に福岡、神戸、群馬と各地で仕事をこなしたことを報告。「各地の皆様、ありがとうございました！」と感謝をつづった。 神戸での仕事では、会場近くのアンパンミュージアムにちなんだアンパンマ