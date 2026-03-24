元NHKアナウンサー武田真一がMCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に24日、出演。2018年（平30）に「紀州のドン・ファン」と呼ばれた和歌山県田辺市の資産家野崎幸助さん（当時77）が急性覚醒剤中毒で死亡したことを巡り、殺人罪などに問われた元妻須藤早貴被告（30）の控訴審判決で大阪高裁が23日、無罪とした1審和歌山地裁判決を支持し、検察側控訴を棄却したことについて、「疑わしきは罰せずという刑事裁判