「このコが壊れたらどうしよう。本当に大切なんです」女優の桜井日奈子（29）が愛おしそうに抱きしめるのは、高校時代から履いているバスケットボールシューズだ。父がミニバスケットボールのコーチをしていた縁で、桜井は5歳のときからバスケットを始め、13年間続けた。「私は兄と弟の3人きょうだいで、だいたいのものがお下がりなんです。このバッシュもどちらかから譲り受けたもの。高校時代からずっと履いていて、私の足に