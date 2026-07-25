広島カープが大揺れに揺れている。24日現在、借金15と低迷し、最下位転落の危機に。グラウンド外では13日、写真週刊誌『FLASH』のウェブ版「Smart FLASH」が掲載した“疑惑の写真”が波紋を呼んでいる。元所属選手の羽月隆太郎氏に指定薬物・エトミデート（通称・ゾンビたばこ）を譲渡したなどとして逮捕・起訴された会社役員と、矢野雅哉内野手とが遠征先のホテルの一室で一緒に写っている写真がスクープされたのだ。これを受け