7月22日、元「BE:FIRST」の三山凌輝が、元宝塚花組女優・花乃（かの）まりあとの“密会報道”について謝罪した。この騒動で、三山の義理の父親にあたる俳優・水谷豊の“予言”が注目されているようだ。三山と花乃は、12日から上演中のミュージカル『愛の不時着』で主演、ヒロイン役で共演している。ただ、22日の「文春オンライン」が、2人が休演日にホテルで密会していたことを報道。三山、花乃双方の所属事務所は、不適切な行