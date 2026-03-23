見逃しがちな「タオルを替えるタイミング」。タオルは洗いすぎてゴワゴワになっても一応は使い続けられるうえ、意識して買い替えたり、古タオルの利用法を考えないとたまる一方。その反省から入れ替えのタイミングを見直すことにしたというのは、ESSEフレンズエディターで、現在ひとり暮らしのkiyoさん（50代）。タオルの入れ替えタイミングと枚数についてお伝えします。タイミングを決めて入れ替えここ5年くらい、タオルは1年ごと