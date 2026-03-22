実業家の三崎優太氏が２２日までに桑田龍征氏のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演し、暗号資産「ＳＡＮＡＥＴＯＫＥＮ」（サナエトークン）を巡る騒動で、経営エンタメ番組「ＲＥＡＬＶＡＬＵＥ」（リアルバリュー）を休止すべきと訴えた。サナエトークン騒動では、リアルバリュー内で溝口勇児氏がプレゼンし、堀江貴文氏や三崎氏がＰＲしたことが物議を醸していた。これまで騒動に言及していなかった三崎氏は初めて口を開き