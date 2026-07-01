キャバクラ嬢でインフルエンサーのゆいぴすさんが2026年6月30日にXを更新。自身のLINEのトーク画面が流出したことに言及した。「反省も、後悔も、沢山しました」ゆいぴすさんは実業家の溝口勇児さんが運営するキャバ嬢オーディション番組「LAST CALL」で、糖尿病治療薬である「マンジャロ」をダイエット目的で勧めるかのような発言をし、炎上。インフルエンサーとしての活動を休止すると報告していた。その後、6月25日に実業家の三