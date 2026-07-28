元青汁王子こと実業家の三崎優太さんが2026年7月27日にXを更新。野党による「サナエトークン」問題追及に疑問を呈した。「国民が今いちばん聞きたいのは...」同日の衆院予算委員会では、中道改革連合の後藤祐一衆院議員が高市早苗首相に対し、サナエトークンについて追及。高市首相は自身や自身の事務所が承認・承知したものではないとし、「先方の会社が出しているホームページにも一切うちの承認を取ったものでないことが書いて