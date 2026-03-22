人気日本料理店「賛否両論」店主・笠原将弘さんの「ウドの梅みそ添え」「ニラみそキュウリ」レシピを紹介します。みずみずしい旬の春野菜とみそが相性抜群！どちらも短時間でつくれる副菜です。生のウドの食感は季節限定の味わいシャキシャキとした食感とさわやかな香りが特徴の、春の山菜「ウド」。薄くスライスし、生で食べるのは旬の時季ならでは。●ウドの梅みそ添え【材料（4人分）】 ウド1／3本 梅干し（はちみつ入り）