人気日本料理店「賛否両論」店主・笠原将弘さんの「ウドの梅みそ添え」「ニラみそキュウリ」レシピを紹介します。みずみずしい旬の春野菜とみそが相性抜群！ どちらも短時間でつくれる副菜です。

生のウドの食感は季節限定の味わい

シャキシャキとした食感とさわやかな香りが特徴の、春の山菜「ウド」。薄くスライスし、生で食べるのは旬の時季ならでは。

●ウドの梅みそ添え

【材料（4人分）】

ウド 1／3本

梅干し（はちみつ入り） 3個

A［みそ大さじ1 オリーブオイル小さじ1］

片栗粉 適量



【つくり方】

（1） 梅干しは種を除き、包丁でたたいてペースト状にし、Aと混ぜ合わせる。

（2） ウドは5cm長さに切り、皮を厚めにむいて縦に薄切りにする。片栗粉を溶いた水に10分ほどさらし、しっかり洗い流して水気を切る。器に盛り、（1）を添える。

キュウリとみそダレが相性抜群！

みずみずしいキュウリと春野菜のニラにみそだれを絡めた一品。5分でつくれるので、忙しい夜の献立にもおすすめ！

●ニラみそキュウリ

【材料（4人分）】

ニラ 1／3束

キュウリ 2本

塩、いりゴマ（白） 各少し

A［みそ大さじ2 酢大さじ1 ゴマ油、砂糖各大さじ1／2 一味唐辛子少し］



【つくり方】

（1） ニラは小口切りにする。キュウリは塩をまぶし、まな板の上で転がして板ずりする。さっと洗い、包丁でたたいてひと口大に切る。

（2） ボウルにAを混ぜ合わせ、（1）を加えてさっくりとあえる。器に盛り、ゴマをふる。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう