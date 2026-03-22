◇NBAレイカーズ105ー104マジック（2026年3月21日キア・センター）NBAレイカーズのルカ・ドンチッチ（27）が21日（日本時間22日）の敵地マジック戦に先発出場。チーム最多33得点と躍動した。しかし第3Q途中に今季16度目のテクニカルファウルを犯して1試合出場停止となった。試合後にチームは抗議を申し立てた。「セルビア語で『家族全員を犯す』と言われた」今季16度目となるテクニカルファウルについて激白した。前