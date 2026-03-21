PCやスマートフォンなど大量のデバイスを同時に使うためにデスクの上に電源タップを置いてコンセントを確保している人は多いはず。しかし、一般的な電源タップには「電源タップ自体のコードが邪魔」とか「電源タップからコードを抜き差しする際に、電源タップが浮かないように両手を使う必要がある」といった問題があります。サンワサプライが2026年1月16日発売したクランプ固定式電源タップなら、デスクの端っこに電源タップを固