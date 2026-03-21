教員になるには教員免許が必要なことはご存じだろう。だが昨今は、“教員”が教員免許なしで教育現場に足を踏み入れる場面も増えている。 文科省が、教育課題の多様化に対し、柔軟かつ的確に対応していくことが求められるとして、外部専門人材の活用拡大を打ち出して久しい。 そうした中、地域人材や専門分野の社会人などの外部人材が教壇に立ち、活躍しているのだ。 校長や教頭についても、2000年1月の学校教育法施行規則等