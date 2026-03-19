「示談ではなく刑事罰を望んでいる」お笑いトリオ『ジャングルポケット』の元メンバー・斉藤慎二被告（43）の第二回公判が３月17日に行われた。ロケバスの中で、初対面だった20代の女性に性的暴行を加えたとして、不同意わいせつ、不同意性交の罪に問われた裁判。13日に行われた初公判では、「私の行為に女性が同意してくれていると思った」などと起訴内容を否認し、無罪を主張していた。この日は、検察側の証人として被害女性本人