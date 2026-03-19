経営コンサルタントのショーンＫことショーン・マクアードル川上氏(57)が18日、アルク出版チームの公式Xをに登場した。 【写真】茶髪のウエーブヘアにヒゲをたくわえワイルドないけおじに！ 昨秋から「新しい挑戦がはじまります」と経済系のメディアミックスで自身がホストを務めるYouTubeやポッドキャストなど、精力的に活動を再開。この日は著作「英語力の核心」の見本が到着し、その色紙に