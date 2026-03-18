【パリ共同】フランスのマクロン大統領は17日、エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡を巡り、激しい紛争が続く状況では安全確保に向けた作戦への参加はあり得ないと述べ、現状での艦船派遣を否定した。状況が落ち着けば船舶の護衛に参加する可能性があるとも述べた。トランプ米大統領は14日、交流サイト（SNS）で日中韓英仏を名指しして艦船派遣を要求したが、フランスは公式に反応していなかった。欧州主要国では英国やドイツも