「自分しだい」で受取額が変わる企業型DC（企業型確定拠出年金）。今回登場する隆志さん（58歳、仮名）はこの企業型DCの運用で、「安全第一」の方針から急ハンドルを切って全額を株式投信に移したものの、タイミングを誤って、損失を出してしまった。実は、「DCをほとんど放置している」「同僚が運用で利益を出していると聞いて焦っている」――そんな人ほど、隆志さんと同じ落とし穴にはまるリスクがあるのだ。老後資金はどう運用