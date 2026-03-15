[3.15 J1百年構想リーグWEST第6節 長崎 1-0 福岡 ピースタ]J1百年構想リーグWESTは15日、第6節を各地で行い、V・ファーレン長崎がアビスパ福岡を1-0で破った。後半31分、FWチアゴ・サンタナが自ら獲得したPKで決勝点。8年ぶりにJ1に昇格した特別大会の戦績を3勝3分の五分とした。一方、最下位に沈む福岡はいまだに開幕節・岡山戦のPK勝利のみの「勝ち点2」にとどまっているなか、泥沼の5連敗で9位との勝ち点差が6に広がった。