長崎が“裏天王山”の九州対決制して3勝目!! 福岡は泥沼5連敗、大差の最下位に
[3.15 J1百年構想リーグWEST第6節 長崎 1-0 福岡 ピースタ]
J1百年構想リーグWESTは15日、第6節を各地で行い、V・ファーレン長崎がアビスパ福岡を1-0で破った。後半31分、FWチアゴ・サンタナが自ら獲得したPKで決勝点。8年ぶりにJ1に昇格した特別大会の戦績を3勝3分の五分とした。一方、最下位に沈む福岡はいまだに開幕節・岡山戦のPK勝利のみの「勝ち点2」にとどまっているなか、泥沼の5連敗で9位との勝ち点差が6に広がった。
試合前時点で9位と10位による裏天王山。長崎は前半早々にT・サンタナが背後に抜け出し、惜しい左足シュートを放ったが、これが枠を外れると、その後は互いにチャンスの少ない拮抗した展開となった。前半38分、相手のビルドアップをFWマテウス・ジェズスがカットし、FWノーマン・キャンベルが狙うも、これも枠を外れ、0-0でハーフタイムを迎えた。
後半も開始2分に長崎が決定機を迎え、右ウイングバックのMF翁長聖のクロスから左ウイングバックのMF米田隼也のクロスが通るが、ダイビングヘッドは枠を捉えられない。一方の福岡は防戦一方をなんとか耐え凌ぐと、同18分すぎにMF前嶋洋太とFW北島祐二が連続でシュートを狙うも、ゴールをこじ開けられなかった。
すると後半28分に均衡が破られた。長崎は途中出場したMF笠柳翼の仕掛けで強引にペナルティエリア内まで侵入すると、横パスを受けたT・サンタナがDF奈良竜樹のスライディングを受けて転倒。主審はファウルを取った。長らくVARチェックの時間が取られたが、判定は変わらず。同31分。このPKをT・サンタナが決めて先制に成功した。
福岡は直後の後半33分、福岡U-18出身ルーキーのFWサニブラウン・ハナンを今季初めて投入するなど、交代選手を使ってなんとか攻勢を試みる。だが、同じく途中投入されたFW佐藤颯之介やMF藤本一輝のシュートがGK後藤雅明に阻まれると、終了間際のDF橋本悠の直接FKもわずかに枠を外れ、ノーゴールのままタイムアップ。下位同士のバトルオブ九州は長崎に軍配が上がった。
J1百年構想リーグWESTは15日、第6節を各地で行い、V・ファーレン長崎がアビスパ福岡を1-0で破った。後半31分、FWチアゴ・サンタナが自ら獲得したPKで決勝点。8年ぶりにJ1に昇格した特別大会の戦績を3勝3分の五分とした。一方、最下位に沈む福岡はいまだに開幕節・岡山戦のPK勝利のみの「勝ち点2」にとどまっているなか、泥沼の5連敗で9位との勝ち点差が6に広がった。
後半も開始2分に長崎が決定機を迎え、右ウイングバックのMF翁長聖のクロスから左ウイングバックのMF米田隼也のクロスが通るが、ダイビングヘッドは枠を捉えられない。一方の福岡は防戦一方をなんとか耐え凌ぐと、同18分すぎにMF前嶋洋太とFW北島祐二が連続でシュートを狙うも、ゴールをこじ開けられなかった。
すると後半28分に均衡が破られた。長崎は途中出場したMF笠柳翼の仕掛けで強引にペナルティエリア内まで侵入すると、横パスを受けたT・サンタナがDF奈良竜樹のスライディングを受けて転倒。主審はファウルを取った。長らくVARチェックの時間が取られたが、判定は変わらず。同31分。このPKをT・サンタナが決めて先制に成功した。
福岡は直後の後半33分、福岡U-18出身ルーキーのFWサニブラウン・ハナンを今季初めて投入するなど、交代選手を使ってなんとか攻勢を試みる。だが、同じく途中投入されたFW佐藤颯之介やMF藤本一輝のシュートがGK後藤雅明に阻まれると、終了間際のDF橋本悠の直接FKもわずかに枠を外れ、ノーゴールのままタイムアップ。下位同士のバトルオブ九州は長崎に軍配が上がった。