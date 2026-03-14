入魂の「新世代EV」など3車種が開発中止に！ホンダは2026年3月12日、北米で生産を予定していたEV（電気自動車）3車種について、開発・発売を中止すると発表しました。【全車お蔵入り…じゃないだと!?】これが「開発を続行する新型EV」です（写真で見る）開発中止となるのは、新世代EVとして展開予定だった「Honda 0 （ゼロ）」シリーズの「サルーン」と「SUV」、そして上級ブランドのアキュラで展開予定だったSUVタイプのEV「R