ハーゲンダッツジャパンは、2026年度(1〜12月)売上高を前年比1%増の560億円と計画し、一段上の成長ステージを目指す。2月26日本社で開催した事業計画発表会で五十嵐享子代表取締役社長が話した。同社は2023年実施以来の全商品の値上げを、3月に実施。ミニカップアイス基幹品は7年ぶりにパッケージをリニューアルし、クリスピーサンドには第2の柱を見据えた新商品を導入した。話題喚起には「ザク硬食感」の新商品「ROCKY CRUNCHY!」